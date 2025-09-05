قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

كشفت المطربة شذى في ضيافة موقع صدى البلد عن أحدث أغنيات ألبومها الجديد بعنوان “زمانك دلوقتي” والتي تم طرحها قبل أيام وحققت إشادة لافتة.

وقد طرحت مجموعة روتانا للموسيقى أغنية "زمانك دلوقتي" للفنانة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ.


وأعربت شذى عن بالغ تقديرها بالتعاون مع روتانا لأول مرة، مشيرة إلى أن الأغنية حققت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا منذ طرحها، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تشغل نفسها بالنجاح الوقتي لأعمالها، وقالت: قدمت أغنية من أكثر من 18 عاما ولازالت في قائمة الأعمال المطلوبة، لذا الرهان مع الزمن في النجاح هو الأبقى بالنسبة لي.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.
 

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

جانب من المرور

المؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لمستشفيات الإسكندرية

المعهد القومي لعلوم البحار

خلال زيارته لمعهد علوم البحار.. نائب وزير التعليم العالي يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وحماية السواحل

الدكتور عمرو زكريا

جهود موسعة لمعهد علوم البحار للكشف عن المدينة الغارقة بأبو قير

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

