قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية

وزير العدل والنائب العام
وزير العدل والنائب العام
محمد عبدالله

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد المستشار محمد شوقي النائب العام، صباح اليوم الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ اليمين القانونية، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، بقاعة الاحتفالات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وقد ألقى  المستشار النائب العام كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، موكدًا أنهم يكملون مسيرة مباركة يحملون أمانتها جيلاً بعد جيل، وداعيًا إياهم إلى أن يجعلوا العدل ميزانهم، والضمير رقيبهم، والحق غايتهم. وأوصاهم بأن يكونوا قدوة مشرفة داخل محراب العدالة وخارجه.

 كما شدد  على أن القاضي الحق لا يقف عند حدٍّ في العلم، بل ينهل من كل جديد متسلحًا بالمعرفة والبصيرة. وأشار إلى أن القرار الجمهوري قد ضم لأول مرة فتيات مصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن، فاستحققن شرف الانتساب إلى النيابة العامة، في مشهد يجسد إرادة الدولة المصرية في تمكين المرأة وإعلاء شأنها. واختتم كلمته بالدعاء أن يوفقهم الله في أداء رسالتهم، ويعينهم على حمل الأمانة، ويحفظهم لمصر وأهلها.
ثم ألقى  المستشار وزير العدل كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، مهنئًا إياهم بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتعيينهم، مؤكدًا عِظَم التكليف المُلقى على عاتقهم، والمسؤولية الجليلة أمام الله وأمام ضمائرهم وأمام المجتمع بأسره؛ إذ بين أيديهم أمانات لا تُقدَّر بثمن، وأرواح تُصان بكلماتهم، وأعراض تُحفظ بقراراتهم، وأموال تُصان بتصرفاتهم. وشدد سيادته على أن هذا المقام الرفيع يفرض على من ينتسب إليه أن تستقيم سيرته وتسمو سريرته، وأن يعتصم بالسلوك القويم الذي يعصمه من مزالق الهوى، وأن يتصف بالتجرد الصادق الذي يصونه من الانحياز.
وأشاد الوزير بدور النيابة العامة، مؤكدًا أنها النائب عن المجتمع بأسره، الأمينة على مصالحه، مطالبًا الأعضاء الجدد بأن يكونوا قدوة في أعين الناس. واختتم كلمته بالدعاء أن يوفقهم الله في مهمتهم السامية، وأن يسدد خطاهم.
واختُتمت المراسم بالتقاط صورة تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، تخليدًا لهذه اللحظة في مسيرتهم القضائية.

وزير العدل النائب العام مجلس القضاء الأعلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الكويت

صدمة للوافدين.. الكويت تحصر التراخيص الحرة بأيدي مواطنيها فقط

ترشيحاتنا

مني زكي

منى زكي ترد برسالة محبة على إشادة ريهام عبدالغفور بها

يارا

يضم 3 أغان مصرية.. يارا تطرح ألبومها الجديد تغير الفصول

بوسى

إطلالة أنيقة.. بوسي تخطف الأنظار في عيد ميلادها

بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد