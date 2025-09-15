قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب زواج زوجها؟.. أمين الإفتاء يجيب

طلب الطلاق
طلب الطلاق
أحمد سعيد

كشف الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم طلب الزوجة الطلاق إذا تضررت نفسيا من قيام زوجها بالزواج عليها.

وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا من سيدة تريد طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بثانية، ليرد موضحًا أن مجرد زواج الرجل من زوجة ثانية لا يعد خيانة للزوجة الأولى، لأنه زواج شرعي أذن به الشرع، بخلاف الوقوع في الفاحشة التي تُعد خيانة حقيقية وتبرر للزوجة طلب الطلاق.

أمين الإفتاء: يحق للمرأة طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ لا تستطيع احتماله، لكن النصيحة الشرعية هي محاولة الحفاظ على كيان الأسرة، وعدم هدمها لمجرد الغيرة أو الرفض النفسي، مشيرًا إلى أن الطلاق قد يضر باستقرارها وحياة أبنائها.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه على الزوج الالتزام بالعدل بين الزوجتين في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الشرعية، لأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان، أما الحقوق المادية والمعيشية فهي واجبة، ومن الظلم أن يبقى الزوج زوجتين دون قدرة على تحقيق العدل.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الرجل الذي يقرر الزواج بأخرى يتحمل مسؤولية نفسية كبيرة في استرضاء زوجته الأولى وإثبات أنه ما زال يحبها ويريد استمرار الحياة معها، ولا يجوز له أن يلومها على شعورها بالضيق أو الأذى النفسي.

ووجّه أمين الفتوى في دار الإفتاء نصيحة للزوجات بضرورة الموازنة بين مشاعر الأمومة ومشاعر الزوجية، وعدم إهمال الزوج بعد الإنجاب، لأن إهمال العلاقة الزوجية قد يدفع الزوج إلى البحث عن بديل، مما يفتح باب المشكلات الأسرية.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الحل الأمثل هو التعاون بين الطرفين على إعادة التوازن للأسرة، وأن يبذل كل من الزوج والزوجة جهده للحفاظ على بيت الزوجية، مع الدعاء بأن يصلح الله الأحوال ويؤلف بين القلوب.

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف عن تطلعات إدارة الزمالك لسداد المستحقات المتأخرة

الزمالك

الزمالك يشيد بمستوى لاعبه عقب مشاركته أمام المصري

محمد صلاح

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وموقف صلاح

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

