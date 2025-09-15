هل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب زواج زوجها؟.. أمين الإفتاء يجيب

كشف الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم طلب الزوجة الطلاق إذا تضررت نفسيا من قيام زوجها بالزواج عليها.

وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا من سيدة تريد طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بثانية، ليرد موضحًا أن مجرد زواج الرجل من زوجة ثانية لا يعد خيانة للزوجة الأولى، لأنه زواج شرعي أذن به الشرع، بخلاف الوقوع في الفاحشة التي تُعد خيانة حقيقية وتبرر للزوجة طلب الطلاق.

أمين الإفتاء: يحق للمرأة طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ لا تستطيع احتماله، لكن النصيحة الشرعية هي محاولة الحفاظ على كيان الأسرة، وعدم هدمها لمجرد الغيرة أو الرفض النفسي، مشيرًا إلى أن الطلاق قد يضر باستقرارها وحياة أبنائها.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه على الزوج الالتزام بالعدل بين الزوجتين في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الشرعية، لأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان، أما الحقوق المادية والمعيشية فهي واجبة، ومن الظلم أن يبقى الزوج زوجتين دون قدرة على تحقيق العدل.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الرجل الذي يقرر الزواج بأخرى يتحمل مسؤولية نفسية كبيرة في استرضاء زوجته الأولى وإثبات أنه ما زال يحبها ويريد استمرار الحياة معها، ولا يجوز له أن يلومها على شعورها بالضيق أو الأذى النفسي.

ووجّه أمين الفتوى في دار الإفتاء نصيحة للزوجات بضرورة الموازنة بين مشاعر الأمومة ومشاعر الزوجية، وعدم إهمال الزوج بعد الإنجاب، لأن إهمال العلاقة الزوجية قد يدفع الزوج إلى البحث عن بديل، مما يفتح باب المشكلات الأسرية.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الحل الأمثل هو التعاون بين الطرفين على إعادة التوازن للأسرة، وأن يبذل كل من الزوج والزوجة جهده للحفاظ على بيت الزوجية، مع الدعاء بأن يصلح الله الأحوال ويؤلف بين القلوب.