أمين الإفتاء يحذر: القرض الاستهلاكي غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من المغالاة في تجهيز الشباب والفتيات قبل الزواج وتحميل الأسر أعباء مالية تفوق قدرتها، مطالبا بالتخفيف من المغالاة في الطلبات، وعدم إرهاق الزوج أو أسرة العروس بقروض وضغوط مالية قد تفسد فرحة الزواج وتسبب مشكلات مستقبلية.

جاء ذلك في سياق رده على سؤال ورد أمين الفتوى في دار الإفتاء على إحدى الأمهات حول حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتها للزواج، موضحا أن القرض الاستهلاكي غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الاقتراض من أجل شراء جهاز مبالغ فيه أو فوق طاقة الأسرة يثقل كاهلها بالديون ويدخلها في دوامة مديونية خطيرة، مشيرًا إلى أن الشخص قد يقترض خمسين ألفًا، ثم يُطالب بسداد سبعين أو ثمانين ألفًا مع الفوائد، وهو ما لا يقدر عليه، فيؤدي إلى مشاكل مالية وربما قضايا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المجتمع بحاجة إلى مراجعة ثقافة المغالاة في تجهيز البنات والشباب، وعدم تقليد الآخرين بلا داعٍ، موضحًا أن كثيرًا مما يُشترى لا يُستخدم أصلًا، فيكون مجرد عبء مادي ونفسي على الأسرة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الله تعالى لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، حتى في العبادات، فلا يجوز أن نُكلف أنفسنا ما لا نطيق لمجرد مسايرة الناس أو إرضاء المظاهر الاجتماعية.