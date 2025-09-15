قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
ديني

أمين الإفتاء يحذر: القرض الاستهلاكي غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة

القرض الاستهلاكي
القرض الاستهلاكي
أحمد سعيد

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من المغالاة في تجهيز الشباب والفتيات قبل الزواج وتحميل الأسر أعباء مالية تفوق قدرتها، مطالبا بالتخفيف من المغالاة في الطلبات، وعدم إرهاق الزوج أو أسرة العروس بقروض وضغوط مالية قد تفسد فرحة الزواج وتسبب مشكلات مستقبلية.

جاء ذلك في سياق رده على سؤال ورد أمين الفتوى في دار الإفتاء على إحدى الأمهات حول حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتها للزواج، موضحا أن القرض الاستهلاكي غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها.

أمين الإفتاء: الاقتراض من أجل شراء جهاز مبالغ فيه يثقل كاهل الأسرة بالديون

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الاقتراض من أجل شراء جهاز مبالغ فيه أو فوق طاقة الأسرة يثقل كاهلها بالديون ويدخلها في دوامة مديونية خطيرة، مشيرًا إلى أن الشخص قد يقترض خمسين ألفًا، ثم يُطالب بسداد سبعين أو ثمانين ألفًا مع الفوائد، وهو ما لا يقدر عليه، فيؤدي إلى مشاكل مالية وربما قضايا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المجتمع بحاجة إلى مراجعة ثقافة المغالاة في تجهيز البنات والشباب، وعدم تقليد الآخرين بلا داعٍ، موضحًا أن كثيرًا مما يُشترى لا يُستخدم أصلًا، فيكون مجرد عبء مادي ونفسي على الأسرة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الله تعالى لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، حتى في العبادات، فلا يجوز أن نُكلف أنفسنا ما لا نطيق لمجرد مسايرة الناس أو إرضاء المظاهر الاجتماعية.

دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر المغالاة في تجهيز الشباب والفتيات القرض الاستهلاكي القرض

