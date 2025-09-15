قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أمين الإفتاء: المزاح في الإسلام مباح إذا كان خاليًا من الإيذاء

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال قال إنه يرى الكثير من الفيديوهات على السوشيال ميديا التي تعرض مقالب في الناس في الشارع، متسائلًا عن حكم هذه المقالب في الشرع.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مثل هذه المقالب لا تجوز شرعًا إذا كان فيها ترويع أو تخويف أو استخفاف بالناس، مؤكدًا أن المزاح المشروع هو الذي يخلو من الإيذاء النفسي أو البدني.

أمين الفتوى في دار الإفتاء: النبي نهى عن ترويع المسلمين

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين، مستشهدًا بواقعة حدثت في إحدى السفرات حينما أخذ بعض الصحابة شيئًا من متاع أحد الصحابة على سبيل المزاح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المزاح في الإسلام مباح إذا كان بريئًا وخاليًا من الإيذاء، لكنه يصبح محرمًا إذا ترتب عليه خوف أو ضرر أو إهانة للآخرين، داعيًا الشباب إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي فيما يفيد وينشر البهجة الحقيقية دون أذى أو استهزاء بالآخرين.

الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء الإفتاء المقالب

