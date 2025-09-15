أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر

قال الإعلامي أحمد موسى إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر القمة العربية الإسلامية في الدوحة حمل رسائل قوية، مشيراً إلى أن رسالة الرئيس الموجهة للشعب الإسرائيلي أثارت قلقاً واضحاً داخل إسرائيل.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجهض محاولات السلام في المنطقة، محذراً من أن سياساته لن تجلب سوى الحرب والاضطراب.

وأشار موسى إلى أن الدول العربية والإسلامية أبدت دعماً واسعاً لقطر عقب العدوان الإسرائيلي، موضحاً أن القمة قد تستمر ما بين ثلاث إلى أربع ساعات.

كما لفت إلى أن المؤتمر الصحفي الذي جمع نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي تضمن رسائل تهديد واضحة قبل القمة، مؤكداً أن واشنطن تحركت لدعم إسرائيل منذ الإعلان عن انعقاد القمة دون أن تصدر أي إدانة.

وختم موسى تصريحاته قائلاً إن نتنياهو يصف نفسه بمحارب الإرهاب، بينما هو في الحقيقة “الإرهابي الأكبر في التاريخ”.