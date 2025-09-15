قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

مرّ عدد من النجوم بتجارب زواج لم تكتمل، وانتهت قصصهم بالانسحاب المفاجئ قبل إتمام مراسم الزفاف.





الفنانة نجلاء بدر روت أنها تعرضت لصدمة كبيرة بعدما تركها الفنان محمد منير قبل 6 أيام من زفافهما رغم وعوده بتجهيز المنزل.





أما الفنانة ناهد السباعي فقد انسحبت من حفل زفافها في اللحظة الأخيرة رغم عقد القران، مؤكدة أن قرارها كان بدافع روحي.





فيما ألغى الثنائي مي حلمي ومحمد رشاد زفافهما قبل ساعات قليلة من موعده إثر خلافات وشائعات متضاربة.





كذلك انسحبت الإعلامية سما أحمد يوم زفافها معتبرة أن القرار كان متسرعاً، بينما أنهت الفنانة فريال يوسف خطبتها بسبب الخيانة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.