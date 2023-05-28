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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة تكشف ملابسات الحادث وخلافها مع فتاتين

غدير الفهد
غدير الفهد

خرجت الفنانة غدير الفهد، عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طعنها فى رقبتها من أيام قليلة والتى أثارت حالة من الجدل الواسع عند إعلان تعرضها لهذا الحادث بعد مطاردة سيدتين وصديقهما لها فى فنلندا.

وقالت غدير الفهد ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى سناب شات: "لو عايزة أنزل شيى هنزل فى حسابى انتوا أهل الحسابات الوهمية والله التيك توك هبطله من هذا اليوم .

وأضافت غدير الفهد : "فى ناس كتير بتقول إنى أنا اللى بدأت عداوة مع السيدتين اللى طعنوني فى رقبتها وده غير صحيح إحدهما كنت دائمة الانتقاد لى والمهاجمة لى سواء على مظهرى أو لبسى وتطور الموضوع لتعيقات تخص شرفى وهو ما لم اسكت عنه وانا انسانة فى حالى ولم اؤذى أحد".

وأثارت الفنانة غدير الفهد، حالة من الجدل الواسع بعد تعرضها إلى الطعن فى رقبتها بعد أن لاحقها سيدتين وصديقهما حتى مسكنها وذلك بسبب كشفها النصب عليها.

من هى غدير الفهد

غدير الفهد ممثلة كويتية ولدت 20 سبتمر عام 1992 من أب كويتي وأم سعودية، كانت بدايتها بعدة أدوار صغيرة في مسلسل الملافع الذي عرض في 2013 وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

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وكانت انفصلت غدير الفهد عن زوجها حيث أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من غدير الفهد بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر.

وأعلن الفيلي، الطلاق بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار.

وفي الرابع من مارس الماضى أثار الشاب العراقي المقيم في فنلندا ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة "مليار يورو".

وتباينت ردود الفعل على حساب الشاب على تطبيق "تيك توك" الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو خلال توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية غدير الفهد.

وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن "المهر كيلو ذهب عيار 21"، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة "مليار يورو مؤخر"، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر، وفق شبكة العربية.

وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض مبالغة كبيرة، في حين ارتأى آخرون أنه أراد فقط أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته.

الفنانة غدير الفهد العراقي حيدر الفيلي غدير الفهد ممثلة كويتية أعمال غدير الفهد

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