رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية بالمنيا.. ويرحب بنواب البرلمان

صافح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مراسم تسليم عدد من عقود وحدات العمارات السكنية الجديدة بديل الإيواء بمنطقة السلخانة، عددا من نواب البرلمان عن محافظة المنيا، معربا عن ترحيبه بتواجدهم في هذا الحدث المهم الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير " سكن كريم" للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحرص على استمرار التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتبادل الرؤى والأفكار حول احتياجات المواطنين، والمشكلات التي تواجههم، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنيا في مختلف القطاعات الخدمية، بما يُحدث نقلة نوعية على أرض عروس الصعيد، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية الرامية إلى بناء الإنسان المصري، مشددا: سيكون هناك تعاون كامل من الحكومة في مختلف الملفات.