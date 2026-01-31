رئيس الوزراء: حريصيو على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “تشرفنا بتفقد عدد كبير من المصانع كل واحد فيهم يقوم بنقلة كبيرة، سواء المصنع الخاص بصناعة السكر ، الذى يضيف طاقة إنتاجية كبيرة لهذا القطاع من أجل الوصول إلى الإكتفاء الذاتي تماما”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “رأينا مصنعين بهما كثافة كبيرة من العمالة، خاصة المصنع الخاص بالملابس الجاهزة، حيث أن 90% من فتيات وسيدات مصر العظيمات منهن”.

وتابع: “نعمل على خطط التوسعات خلال العامين القادين التي ستضاعف عدد العمالة.. ومنظومة الصحة على رأس أولويات الدولة.. وحريصون على إزالة العقبات التي تعترض طريق المستثمرين”.