نوري المالكي يؤكد التمسك بحق العراقيين في اختيار قيادتهم

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد التمسك بحق العراقيين في اختيار قيادتهم، والتقدم في مسار تشكيل الحكومة المقبلة دون تراجع.

وقال المالكي إن "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يحترم"، مشددا على أن "إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل يمثلان مبدأ ثابتا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها".

وأضاف: "لن نتخلى ولن نفرط في حق العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".

وأكد المالكي، تطلع العراق إلى "إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخلات أو علاقات سلبية".

في سياق متصل، خرج أنصار المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، الأربعاء، في مظاهرة عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء قبالة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد؛ دعما لترشيحه.

وهتف أنصار نوري المالكي: "الله الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر" للتنديد بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عارض فيه ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر شهود عيان أن تلك المجموعات من أنصار نوري المالكي خرجت في مظاهرة شعبية حاملين أعلام العراق وصورا للمالكي؛ ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد فيه بوقف مساعدة العراق؛ إذا تم اختيار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

كما قام عدد من المتظاهرين بحرق صور للرئيس الأمريكي وعلم أمريكا، حسب شهود العيان.

وأحاطت القوات الأمنية، أنصار نوري المالكي، وأغلقت مدخل المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.