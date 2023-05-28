الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها الأخيرة ليلة أمس، السبت 27 مايو، في مدينة جدة السعودية، وذلك استعدادًا لحفلها مساء اليوم، الأحد 28 مايو.

وحضرت شيرين عبد الوهاب، لمقر الحفل بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، وأجرت البروفات بمصاحبة الفرقة الموسيقية المصاحبة لها في حفل الليلة.

حفل شيرين عبد الوهاب

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب اليوم، الأحد 28 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بيع تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في في جدة اليوم، واكتمال حجز جميع الأماكن.

شيرين عبد الوهاب وحلقة كاريول كاريوكي

وتستعد شيرين عبد الوهاب للظهور في حلقة خاصة من برنامج “كاربول كاريوكي” مع هشام الهويش يوم الاثنين المقبل، وهي الحلقة الثانية من البرنامج الذي تم تصويره في دبي.

شيرين عبد الوهاب وإدارة أعمالها

ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب غيرت إدارة أعمالها بشكل متتابع ومتزايد مؤخرا بداية من انفصالها عن حسام حبيب الذي كان يتولى الأعمال الإدارية الخاصة بها كاملة.

ورغم عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وظهوره معها في حفلاتها مؤخرا بالسعودية ودبي، إلا أن الإعلامي إيهاب صالح يتولى إدارة أعمالها ويتحدث رسميا باسمها مؤخرا بعد عدد من الأسماء الأخرى.

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر"، وأخرجت لسانها لجمهورها.

بروفة شيرين عبد الوهاب

بروفة شيرين عبد الوهاب