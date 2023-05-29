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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. ما هو نظام ملتيميديا الجديد للسيارات من سوني.. بديلة رينو كادجار الـ SUV بـ 925 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة الفترة الماضية بشكل غير مسبوق مما أدي الي انتقال المواطنين الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز أمن في ظل زيادة الأسعار، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة أعادة بيعاها مرة أخري، وبتوافر قطع غيارها بسهولة، وسعرها المتوسط، ومن ضمن تلك السيارات دايو ريسر موديل 1995، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

أعلنت الحكومة المصرية عن العديد من التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الحكومة التي تهدف الي تيسير حصولهم علي سيارات لتساعدهم علي التنقل والذهاب لقضاء احتياجاتهم بدون الحاجة لاحد، أو تلقي المساعدة من أي شخص، وبالتالي هناك مجموعة من السيارات التي تقدم بأسعار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة منها سيارة كيا فورتي " سيراتو " موديل 2009 ، وتنتمي فورتي الي فئة السيارات السيدان.

تتوافر سيارة جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة الآن في مصر من خلال وكيل سيارات جيلين حيث تنتمي جيلي جيومتري سي الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتعتبر من أقوي السيارات الكهربائية المتواجدة بالسوق المصري للسيارات، ويتم استيراد جيومتري سي بالكامل من مصنع جيلي بالصين، تقدم في مصر بنسختين .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة جمع طرازات سيارات شركة رينو الفرنسية، ولكن خلال الفترة الماضية أختفي إصدار سيارة رينو كادجار التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي اشتهرت  في مصر بفضل مواصفاتها المميزة ومحركها القوي، وذلك من أجل استبدالها بطراز جديد متطور يسمي رينو أوسترال الجديدة.

مداس الإطارات جزء مهم من سلامة القيادة والأداء الخاصة بالسيارة، حيث يمنح عمق مداس الإطارات القوة والقدرة للسيارة من أجل التحكم في قيادتها علي الطرق، حيث يعمل عمق مداس الإطارات علي التحكم في تسارع السيارة، والانعطافات، ويساعد في استهلاك الوقود، وعند تأكل المطاط المتواجد علي مداس الإطارات المتواجد علي المداس تقل فاعلية .


تتنافس الشركات التكنلوجية الآن علي إنتاج أحدث الأنظمة التي تستخدم في عالم السيارات، والتي من شأنها أن تعمل علي توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمالكي السيارات الحديثة المتطورة .

أعلنت الحكومة المصرية عن عدة مبادرات ، كان الهدف منها تحويل جميع السيارات المستعملة بالشارع المصري الي سيارات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي ، ومن هنا انطلق مبادرة إحلال وتجديد السيارات المستعملة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .

يحدث الآن طفرة في عالم العقارات عالميا حيث يتنافس الآن كبري شركات العقارات مع كبري شركات السيارات علي إنشاء أبراج بها تكنولوجيات حديثة تتصل مع السيارات المتطورة الفاخرة .

دايو ريسر كيا فورتي جيومتري سي الكروس أوفر بديلة رينو كادجار يهدد سلامتك مداس الإطار نظام ملتيميديا برج سكني

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