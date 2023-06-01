أخبار السيارات| مقارنة بين إم جي ZS وسيتروين C4 بالأسعار ...سوبارو XV الكروس أوفر زيرو بمليون جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

منذ اليوم الخميس، تم تطبيق زيادات جديدة علي جميع أسعار سيارات بي إم دبليو من الفئة الأولي وصولا الي الفئة السابعة لموديلات العام 2023 ، وجاء ذلك علي اثر الزيادات السعرية التي تضرب أسواق السيارات العالمية .

قامت وزارة التجارة السعودية بــ أصدرا استدعاءات لعدد من طرازات السيارات المتواجدة بالسعودية وعلي رأسهم سيارات فورد، وسيارات هوندا، وسيارات بنتلي .

تحتوي السوق المصرية للسيارات الجديدة علي الكثير من إصدارات السيارات موديل 2023 و 2022 ، بالرغم من الصعوبات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات إلا أن السوق المصرية للسيارات يتواجد بها مختلف فئات السيارات الجديدة ومنها السيدان والهاتشباك والكروس وأوفر.

تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الكروس وأوفر اليابانية الجديدة موديل 2022، بالرغم من الصعوبات والأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة عالميًا، إلا أن مصر توافر بها مختلف فئات السيارات الجديدة لإتاحتهم أمام الجمهور واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

اصطدم السائق فيليكس روزنكفيست بالحائط في الجولات الختامية لسباق السيارات Indianapolis 500، ونتيجة الاصطدام بالحائط طارت عجلة السيارة بسرعة كبيرة وعبرت من فوق السياج، والمدرجات وفي النهاية سقطت العجلة في ساحة انتظار سيارات بجانب حلبة السباق.

كشفت شركة تويوتا اليابانية أسعار سياراتها الجديدة العائلية تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 ، وتنتمي جراند هايلاندر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، وتعتمد على نفس منصة شقيقتها هايلاندر العادية الأصغر حجماً.

مضي على طرح أول سيارة من الفئة الخامسة التباعة لعلامة بي إم دبليو البافرية في الأسواق العالمية 50 عام، حيث قامت بي إم دبليو بالكشف عن الفئة الخامسة من جيلها الثامن خلال الأسبوع الجاري، وستستمر الفئة الخامسة في المنافسة في فئتها السوقية لفترات طويلة قادمة .

لم تسلم عائلة M الرياضية التي تنتج من قبل شركة بي إم دبليو البافارية من الزيادات التي تنال قطاع كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ومالت الزيادات مستمرة حتي الآن بسبب وجود العديد من التعثرات التي تواجه قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .