سوبارو XV الكروس أوفر زيرو بمليون جنيه |صور

تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الكروس وأوفر اليابانية الجديدة موديل 2022، بالرغم من الصعوبات والأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة عالميًا، إلا أن مصر توافر بها مختلف فئات السيارات الجديدة لإتاحتهم أمام الجمهور واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

سوبارو XV موديل 2022 الكورس أوفر الرياضية

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر سيارة سوبارو XV موديل 2023، وتنتمي سوبارو XV إلى فئة السيارات الكروس وأوفر الرياضية:

مواصفات السلامة بـ سوبارو XV

سوبارو XV موديل 2022 الكورس أوفر الرياضية

تحتوي سيارة سوبارو XV الكروس وأوفر الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، و 6 وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP، وحساسات ركن خلفية.

مقصورة سوبارو XV

سوبارو XV موديل 2022 الكورس أوفر الرياضية

زودت مقصورة سيارة سوبارو XV الكورس أوفر الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المقدمة منها، مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفرش جلد للمقاعد، ونظام أقفال الابواب تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، ومدخل USB، وزجاج كهربائي.

محرك سوبارو XV

سوبارو XV موديل 2022 الكورس أوفر الرياضية

تنتج سيارة سوبارو XV الرياضية قوة تصل الي 114 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعة سيارة سوبارو XV القصوى الي 175 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات، وتحتاج الكروس وأوفر الرياضية الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 63 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 175 كم/ساعة وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 150 كم/ساعة .

سعر سوبارو XV الكورس أوفر

سوبارو XV موديل 2022 الكورس أوفر الرياضية

تباع سيارة سوبارو XV موديل 2022 من فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية بسعر 999 ألف جنيه للفئة الأولي .

