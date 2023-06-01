سوبارو XV الكروس أوفر زيرو بمليون جنيه |صور

تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الكروس وأوفر اليابانية الجديدة موديل 2022، بالرغم من الصعوبات والأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة عالميًا، إلا أن مصر توافر بها مختلف فئات السيارات الجديدة لإتاحتهم أمام الجمهور واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .
يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر سيارة سوبارو XV موديل 2023، وتنتمي سوبارو XV إلى فئة السيارات الكروس وأوفر الرياضية:
مواصفات السلامة بـ سوبارو XV
تحتوي سيارة سوبارو XV الكروس وأوفر الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، و 6 وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP، وحساسات ركن خلفية.
مقصورة سوبارو XV
زودت مقصورة سيارة سوبارو XV الكورس أوفر الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المقدمة منها، مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفرش جلد للمقاعد، ونظام أقفال الابواب تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، ومدخل USB، وزجاج كهربائي.
محرك سوبارو XV
تنتج سيارة سوبارو XV الرياضية قوة تصل الي 114 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعة سيارة سوبارو XV القصوى الي 175 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات، وتحتاج الكروس وأوفر الرياضية الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 63 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 175 كم/ساعة وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 150 كم/ساعة .
سعر سوبارو XV الكورس أوفر
تباع سيارة سوبارو XV موديل 2022 من فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية بسعر 999 ألف جنيه للفئة الأولي .