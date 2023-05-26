171 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ سوبارو امبريزا| صور

شهدت قائمة سيارات شركة سوبارو اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، زيادة سعرية جديدة هي الأحدث خلال العام الجاري 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة امبريزا الشهيرة بقيمة إجمالية بلغت 171 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة.

اعرف الاسعار الجديدة واهم مواصفات السيارة سوبارو امبريزا في السوق المصري

سوبارو امبريزا

تضم السيارة سوبارو امبريزا العديد من التجهيزات منها، نظام التوازن الالكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، إلى جانب مثبت سرعة، مرايات كهربائية، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

سوبارو امبريزا

وتستمد السيارة سوبارو امبريزا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية تقدر بـ 114 حصانا، بالإضافة إلى 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

سوبارو امبريزا

ويمكن للسيارة سوبارو امبريزا الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 185 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها التسارع والانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 12.4 ثانية.

سوبارو امبريزا

الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو امبريزا في السوق المصري

ارتفعت اسعار الفئة المقدمة في مصر بسعر 171، وبذلك أصبح السعر الرسمي للسيارة يقدر بـ 899.900 ألف جنيه بدلاً من 729 ألف جنيه.