عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

171 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ سوبارو امبريزا| صور

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

شهدت قائمة سيارات شركة سوبارو اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، زيادة سعرية جديدة هي الأحدث خلال العام الجاري 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة امبريزا الشهيرة بقيمة إجمالية بلغت 171 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة.

الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو XV الرياضية بالسوق المصري

سوبارو تطلق 4 سيارات كروس أوفر كهربائية جديدة| تفاصيل

اعرف الاسعار الجديدة واهم مواصفات السيارة سوبارو امبريزا في السوق المصري 

سوبارو امبريزا 

تضم السيارة سوبارو امبريزا العديد من التجهيزات منها، نظام التوازن الالكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، إلى جانب مثبت سرعة، مرايات كهربائية، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

سوبارو امبريزا 

وتستمد السيارة سوبارو امبريزا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية تقدر بـ 114 حصانا، بالإضافة إلى 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

سوبارو امبريزا 

ويمكن للسيارة سوبارو امبريزا الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 185 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها التسارع والانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 12.4 ثانية.

سوبارو امبريزا 

الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو امبريزا في السوق المصري 

 

ارتفعت اسعار الفئة المقدمة في مصر بسعر 171، وبذلك أصبح السعر الرسمي للسيارة يقدر بـ 899.900 ألف جنيه بدلاً من 729 ألف جنيه.

سوبارو إمبريزا السوق المصري الاسعار الجديدة الاسعار الجديدة للسيارة سوبارو امبريزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

نجم الأهلي يلمح لقرب رحيله عن الفريق وانضمامه للزمالك

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موضوعات متعلقة

بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

5 سيارات رياضية بسعر يبدأ من 560 ألف جنيه .. الحق اشتري

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو XV الرياضية بالسوق المصري

تعرف على أرخص فئات "كيا سبورتاج" 2023 بالسوق المصري |صور

أسرع سيارة تقدمها MG في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

الأسعار الجديدة لـ هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD موديل 2023

اشتري BMW X1 موديل 2023.. بسعر ينافس الصيني| صور

ترشيحاتنا

سباق تسليح تقني.. مايكروسوفت تدمج كل منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

بكين تحث أوروبا على اتخاذ الصين بديلا اقتصاديا عن أمريكا

الأهلي معروف بالسحر.. تعليق صادم من نجم الوداد السابق قبل نهائي أفريقيا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ