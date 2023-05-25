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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو XV الرياضية بالسوق المصري

سوبارو XV
سوبارو XV

 شهدت السيارة "سوبارو" XV زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، والتي تراوحت بين 171 الف و 200 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة والتي تنتمي الى الفئة الرياضية 

 سوبارو XV 

اعرف مواصفات واحدث اسعار السيارة الرياضية الشهيرة سوبارو XV اليابانية 

 

المواصفات الفنية للسيارة سوبارو XV

 

  • تتسارع السيارة سوبارو XV من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 13.9 ثانية.

 

  • تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة.

 

  • تأتي السيارة سوبارو XV بمحرك 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا، مع 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، " 4 سلندر"
 سوبارو XV 
  • تستمد سوبارو XV اوامر الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 5  سرعات مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

 

  • تستهلك السيارة نسبة من الوقود بلغت 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
 سوبارو XV 

ابعاد السيارة سوبارو XV

 

  • الطول 4485 مم.
  • العرض 1800 مم.
  • الارتفاع 1595 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2665 مم.
  • ارتفاع السيارة "الخلوص الارضي" 220 مم.
  • حجم سعة التخزين 380 لتر.
  • خزان وقود سعة 63 لتر.
 سوبارو XV 

اسعار السيارة سوبارو XV 2022  وفقًا لاحدث قائمة سعرية 

 

الفئة الاولى FULL OPTION بقيمة قدرها 999.900 جنيه بدلاً من 829 ألف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بقيمة قدرها مليون و99 الف جنيه بدلاً من 899 ألف جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY بقيمة قدرها مليون و199 الف جنيه بدلاً من 999 ألف جنيه.

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