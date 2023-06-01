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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا جراند هايلاندر 2024 بالسعودية

تويوتا جراند هايلاندر
تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024

كشفت شركة تويوتا اليابانية أسعار سياراتها الجديدة العائلية تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 ، وتنتمي جراند هايلاندر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم،  وتعتمد على نفس منصة شقيقتها هايلاندر العادية الأصغر حجماً.

تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024

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محرك تويوتا جراند هايلاندر

تحصل سيارة تويوتا جراند هايلاندر الـ SUV  الجديدة علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي ينتج قوة 265 حصان، وعزم أقصي للدوران 420 نيوتن/متر، وتتصل تويوتا جراند هايلاندر بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024

ويمكن لسيارة تويوتا جراند هايلاندر العائلية أيضا أن تحصل علي قوتها من نظام هايبرد الذى يجمع بين محرك 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي ، متصل ببطارية صغيرة من معدن النيكل هيدريد سعة 100 كيلوواط ، ومحرك كهربائي، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

مقصورة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024

أو تتلقي قوتها من محرك اخر سعة 2400 سي سي تيربو، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بالإضافة الي حزمة بطاريات لـ نظام الهايبرد سعه 1500 كيلوواط ، وبالتالي تخرج السيارة قوة 362 حصان، وعزم أقصي للدوران 542 نيوتن/متر، وتتسارع من السكون وصولاً إلى 96 كم/ساعه في 6.3 ثانية .

- سعر تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر  161.512 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر167.512 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 179.475 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر  185.475 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 200.793 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 167.512 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 173.512 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 191.475 ألف ريال سعودي .

الفئة التاسعة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر  202.650 ألف ريال سعودي .

الفئة العاشرة من سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 تباع في السعودية بسعر  217.968 ألف ريال سعودي .

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