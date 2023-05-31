مواصفات وسعر تويوتا اوربان كروزر 2023 بالسعودية

تنتمي سيارة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023 اليابانية الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر سيارة اوربان كروزر بتصميم عصري، وشكل خارجي مميز ورياضي، بالإضافة الي احتوائها علي محرك يعطي قوة 101 حصان .

تويوتا اوربان كروزر موديل 2023

أبعاد تويوتا اوربان كروزر

تويوتا اوربان كروزر موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023 بداخل السوق السعودي للسيارات بطول 4365 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم .

وسائل السلامة بـ تويوتا اوربان كروزر

تويوتا اوربان كروزر موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا اوربان كروزر الجديدة موديل 2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام المساعدة على صعود المرتفعات ، ووسائد هوائية ، و نظام التحكم في ثبات السيارة ، ونظام منع انغلاق المكابح ، ومثبت سرعة .

محرك تويوتا اوربان كروزر

تويوتا اوربان كروزر موديل 2023

زودت سيارة تويوتا اوربان كروزر اليابانية الجديدة محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 101 حصان، وعزم أقصي للدوران 135 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات وتعمل تويوتا اوربان كروزر بنظام الدفع نيو درايف" Neo Drive " الأمامي للعجلات، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر.

مقصورة تويوتا اوربان كروزر

مقصورة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023

تمتلك مقصورة سيارة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023 الجديدة الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، لوحة عدادات تحتوي على شاشة عرض معلومات مقاس 4.2 بوصه، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصه أو 9 بوصه، وتدعم ابل كار بلاي و أندرويد اوتو ، وشاشة عرض معلومات على الزجاج ، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي ، و 3 منافذ USB ، ونظام صوتي من 4 سماعات ، وتكييف أتوماتيك ثنائي المناطق، وسقف بانوراما .

تصميم تويوتا اوربان كروزر الخارجي

تظهر سيارة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، شبك أمامي من الكريستال، ولمسات من الكروم ، وإضاءة LED نهارية أمامية، و أضواء LED خلفية ، وتقف على جنوط مقاس 17 بوصه.

سعر تويوتا اوربان كروزر

تباع سيارة تويوتا اوربان كروزر موديل 2023 داخل السوق السعودي للسيارات بسعر 79.005 ألف ريال سعودي للفئة الأولي، و 88.205 ألف ريال سعودي للفئة الثانية .