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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: دعم طلاب الثانوية العامة يؤكد شمولية مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

أيد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، جهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة تقدر فى 10 أيام لطلاق الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر  يونيو المقبل.

 

تغير وجه الحياة بالريف المصري

وقال أبو عايشة لـ"صدى البلد"، إن أهمية المبادرة الإنسانية الضخمة حياة كريمة، لتغيير وجه الحياة بالريف المصري لا تتوقف فقط عند تغيير البنية التحتية وتجديد كامل المرافق بالريف سواء شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الغاز، ولكنها تتبنى إحداث ثورة تعليمية وذلك بعد إطلاق مبادرة 10 أيام لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي للطلاب.

واشار عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء فصول دراسية بقرى المبادرة، عبر إنشاء عشرات المدارس.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتجاه لتعزيز العملية التعليمية بالريف وانشاء آلاف الفصول الدراسية وتزويدها بأجهزتها ومستلزماتها التعليمية، يؤكد على شمولية أهداف مبادرة حياة كريمة، موضحا ان الهدف إحداث تغيير كامل بالريف تعليميًا وصحيًا وفي البنية التحتية وفي شتى مجالات حياة الإنسان المصري.

وأوضح أن الأهداف السامية للمبادرة تتمثل في العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع.

وشدد النائب على أن المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل واحدة من المشاريع الكبرى لتغيير حياة الإنسان في الريف المصري.

تأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه جميع الفئات المستهدفة، خاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالاً لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، وعلمي رياضيات، وأدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلي جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.

وتعد مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

الامتحانات النهائية الدعم التعليمي البنية التحتية الريف المصري الصرف الصحى الفصول الدراسية

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