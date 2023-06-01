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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة رملية تضرب شوارع القاهرة والجيزة.. فيديو وصور

عاصفة ترابيه
عاصفة ترابيه

رصدت عدسة موقع صدى البلد صور العاصفة الرميلة المحملة بالاتربة التي هبت علي الأجواء منذ قليل بشوارع القاهرة والجيزة.

https://fb.watch/kUeHMUVP40/?mibextid=Nif5oz

 

تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى موجة من الأتربة والرياح المحملة بالأتربة والتي أدت إلى تحول لون السماء للون الأصفر بسبب الأتربة المثارة.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الموجة الحارة وانتشار الأتربة والرياح المحملة بالرمال والتي تكون ذروتها اليوم، الخميس، وتبدأ في الانحسار من يوم السبت المقبل.

 

 

اليوم الذروة

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الجو الحارة، وقالت أنه من يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة 6 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن اليوم وغدا ستكون درجة الحرارة مرتفعة ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34.

 

ولفتت إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات». 

وأكدت أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

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