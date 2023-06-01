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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 90 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي بالموجة الـ21 ببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات ، الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أمس  الأربعاء "إزالة  17 حالة تعد ( 9 حالات على مساحة 700 م أرض ولاية الصرف + 8 حالات زراعة على 4 قراريط)  ،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 89 حالة ( 76حالة تعد مباني +13 حالات زراعات ) ، وذلك على مدار 5 أيام  منذ انطلاق المرحلة السبت الماضي وحتى صباح اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي  يتم تنفيذها بداية من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل ، لتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

 

استرداد أراضي الدولة استرداد حق الشعب اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة جامعة بني سويف التكنولوجية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف متحانات الثانوية العامة

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