40 جنيها في الكيلو.. تحريك أسعار البن لنوع واحد وثبات الباقي

بين الحين والاخر تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية تحركات بسيطة في الاسعار خاصة الشاي والسجائر والبن، وغيرهم، فقد رفعت إحدى شركات البن ، سعر كيلو البن ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، اعتبارا من يوم الخميس 1 يونيو 2023، مقارنة مع أسعار أبريل الماضي.

رسوم على البن

يذكر أنه كان قد قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام قليلة إن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية، بعد عرضها عليه العام الماضي؛ بأن تم تنقية جميع البنود التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل؛ خصوصًا على مستوى السلع الأساسية.

وأضاف معيط أنه تم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة، وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية؛ من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه، حيث إن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض؛ خصوصًا أن الاقتراض يكون بفوائد كثيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

وقال وزير المالية، في ما يتعلق بالبن: "يوجد بن محمص وبن غير محمص؛ وما هو مفروض عليه رسوم هو البن المحمص فقط؛ خصوصًا أنه يتم استيراده بمبالغ كبيرة من الخارج"، مشيرًا إلى أن البن غير المحمص لم تقترب منه الحكومة إطلاقًا؛ وهو المستخدم من جميع المواطنين في الشارع المصري؛ بجانب أنه معفى من الجمارك من الأساس، ومعفى من كل شيء".

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد في ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الاجتماعية، وكلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم هذه الموارد ستكون جزءًا من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.

وأكد وزير المالية، بشأن ما أثاره النواب من مناقشات خاصة بوثائق تأمينات الحياة، أنه لم يتم المساس بها إطلاقًا، وأيضًا بالنسبة إلى المسرح والسينما لم يتم المساس بهما، وأن ما تم فرضه من رسوم جديدة متعلق بالأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، قائلًا: "لم يتم فرض أي شيء على المسرح والسينما؛ وإنما الرسم الجديد على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط".

ارتفاع أسعار البن 10%

أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، الزيادة على البن المحمص، حقيقة ارتفاع أسعار البن 10% من قيمة الفاتورة الجمركية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة تستورد بقيمة 223 مليون دولار بن، 28 مليونا منها فقط يستورد محمص، و195 مليون دولار بن عادي، وهو غير خاضع لرسم الجمارك.

ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية عن زيادة سعر البن، تخص البن المحمص خارج مصر، لأنه يضيف على الفاتورة الدولارية، أما البن الذي يتم تحميصه داخل مصر لا يخضع لرسم الجمارك من الأساس، وهو البن السائد في أغلب المقاهي.

رفع سعر البن المحمص المستورد

وأردف: "البن عادي يتم تحميصه داخل مصر، ولن يرتفع سعره، أما البن الذي يتم استيراده محمص لبراندات معينة، سيزيد 10% من قيمة الفاتورة الجمركية".

يذكر انه في ابريل 2023 شهدت أسعار أشهر الأنواع الشعبية من الشاي في مصر تحركا وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الصناعة وعملية التصنيع، كما أنه في مارس حدث تحركا في أسعار السجائر.

جدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر 2022 وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة بشأن توطين زراعة المحاصيل الاستوائية، مثل البن والشاى فى مصر، لتقليل فاتورة استيرادهما، مشيرا إلى أن مصر سجلت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاى والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا من الشاى والقهوة، واستهلك المصريون خلال العام الماضى نحو 273 مليار لتر من الشاى والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه وذلك وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاى.