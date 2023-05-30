الغرف التجارية تكشف حقيقة فرض رسوم تنمية الموارد على البن المستورد

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن البن ينقسم قسمين، أخضر ومحمص، مشيرا إلى أن النوع الأخضر يأتي خام من الخارج وليس عليه ضرائب أو جمارك إلا 1% فقط على الإستيراد تفرضه الدولة.

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أن البن المحمص الذي يأتي من الخارج يتم تصنيعه هناك من الأساس، وهذا لا يمثل 5% أو حتي 3% من إستيرادنا من البن، موضحا أن بعض الشركات فقط تستورده من الخارج من أجل مذاقه لا يتغير، وهذا ينطبق على البن الذى يستورد مطحون والبن السيبريسو.

وطمأن رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، المواطنين، أن البن الأخضر الخام الذى نقوم باستيراده لا يوجد به أى زيادة فى الضرائب، لافتا إلى أنه لا يوجد سعر ثابت لسلعة البن، ولكن هناك تحديد سعر معين له من الغرفة، وبالتالي يلتزم به معظم التجار.