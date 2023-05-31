أبرزها القهوة.. أطعمة ومشروبات لا تتناولها الأيام القادمة

حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة الأيام القادمة ولذلك يجب توخي الحذر من تناول اي أطعمة تزيد من درجة حرارة الجسم.

وقد يؤثر الطعام الذي تتناوله على جسمك. عندما ترتفع درجة الحرارة ويبدأ الطقس الحار ، يجب أن تبعد جسمك عن الطعام الذي يرفع درجة حرارة جسمك فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في الطقس الحار

الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم يمكن أن تساعد في رفع درجة حرارة جسمك وفقا لindia time

فكل ما عليك أن تبتعد عم الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات.

العديد من هذه الأطعمة أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم. من الناحية الفنية ، حتي ان القهوة المثلجة ليست الا فضل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

البطاطا الحلوة والخضروات الجذرية الأخرى ترفع درجة حرارة الجسم. حيث تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم ، ويمكن أن تضيف الألياف فهي وجبة شتوية دافئة اكثر من انها صيفية

و تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين.

كما أن الأطعمة الحارة من الأشياء الممنوعة في الحر لذلك يجب الابتعاد عن تناول الفلفل الحار والشطة والاكلات الحارة .