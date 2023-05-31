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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختفاء مشروب القهوة بفعل تأثيرات مناخية | منظمة بريطانية توضح

مشروب القهوة
مشروب القهوة

أنه ربما علينا التفكير مرتين في عدد فناجين القهوة التي نشربها يوميا، بعد تحذير منظمة إغاثية بريطانية عن تهديد سلاسل توريد القهوة بفعل تأثيرات مناخية.

وعرضت قناة  العربية الفضائية، اليوم الأربعاء، تقريرا  يفيد إحتمالية  اختفاء مشروب القهوة بسبب التغيرات المناخية.


وأوضح التقرير، أن منظمة Christian Aid قالت ،إن 50% من أراضي زراعة البن في العالم يمكن أن تختفي بعد نحو 180 عاما.

وتابع التقرير أن  المنظمة العالمية للارصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في مناطق زراعة البن بحلول عام 2027.

وذكر تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية، أن البريطانيين يتناولون نحو 98 مليون كوب قهوة يوميًا، بينما يستهلك العالم ملياري كوب قهوة كل يوم، ويعتمد نحو 100 مليون مزارع على زراعة القهوة حول العالم.

التغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة المنظمة العالمية للأرصاد القهوة بريطانية

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