البن وسلع ثابتة.. تفاصيل تحريك أسعار المنتجات بسبب رسوم التنمية

تبذل وزارة المالية جهودا واسعة، لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، والتى تسببت فى ضغوط بالغة على موازنات جميع الدول دون تفرقة بين اقتصاد قوي وآخر ناشئ، حيث تعمل الوزارة، على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير، عقب إقرار لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري مؤخراً حزمة رسوم وضرائب جديدة .

5 مليار جنيه حصيلة تعديلات القوانين الضريبية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وفرض رسم تنمية موارد الدولة، تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه، وهذا ليس مبلغ كبير ولكن عندما تأتي من موارد الدولة أفضل من أن تأتي من الاقتراض.جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

زيادة الدعم الحكومي للمواطنين

وأضاف وزير المالية أنه كان قد تم تقديم مشروع القانون إلى المجلس خلال دور الانعقاد السابق، وكان للنواب بعض الملاحظات عليه خاصة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والسلع المعمرة، وتم الاستجابة لمطالب النواب عند تقديم مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب، وأوضح معيط أنه أبريل الماضي أنه تم إقرار حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تقدر بنحو 270 مليار جنيه، وهذه تكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، وسيتم الاستفادة من الحصيلة المالية المتوقعة من مشروع القانون لتغطية حزم الحماية الاجتماعية، فضلا عن أن دعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 150 مليار جنيه، و فيما يتعلق بالحفلات والعروض الغنائية والموسيقية، فإن كل عام يقوم مجلس الوزراء بمنح إعفاء كامل لجميع الأنشطة الثقافية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لما أثير عن موضوع وثائق التأمين على الممتلكات قال أن نسبتها 10% وتم زيادتها 1% فقط.

الضريبة الجديدة على أنواع محددة من البن

وعن اللغط المثار فيما يتعلق بـ أسعار البن قال أن البن المستورد نوعان بن محمص وغير محمص والبن المحمص يأتي لمحلات ذات طبيعة خاصة ويباع بمبالغ كبيرة وهو المذكور في مشروع القانون ، أما البن الغير محمص الذي نستخدمه في البيوت والمقاهي غير خاضع ولم يذكر في مشروع القانون المعروض على المجلس، مؤكداً المسرح والسينما لم نفرض أي ضرائب عليهم ولكن الضريبة المفروضة فقط عن الافلام الاجنبية المستوردة، واوضح أن رسوم المغادرة موجودة منذ عشرات السنين وتم زيادتها من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، وحتى لا تتأثر السياحة بهذا الأمر تم إعفاء المحافظات السياحية من الزيادة والإبقاء على مبلغ الـ 50 جنيها.

من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، أن عند تناول مسألة إنعاش الاقتصاد، فمن المهم النظر بشكل غير تقليدي للموازنة العامة للدولة يأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في البدء قبل الاستغراق في التفاصيل، من هذة الزاوية فالامر يستوجب النظر في فلسفة اعداد الموازنة بحيث لا يتم الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، ولكن لابد من تنمية الموارد الحقيقية بخلاف الضرائب والرسوم اخذا في الاعتبار الجانب الاجتماعي والثقافي الواجب الاهتمام بهما.

تضافر الجهود واجب وطني

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود والرؤى لزيادة الموارد الحقيقية وإعادة تبويب بعض بنود الانفاق الحكومي وهما أمران يناقشهما الحوار الوطني، خاصة وأن إنعاش الاقتصاد يستدعى ضرورة البحث في مصادر لتوفير العملة الاجنبية عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وهي أمور نوقشت بتوسع في جلسات الحوار الوطني والتى كان بها مجموعة من الافكار الجيدة جدا للتطوير وانعاش الاقتصاد.