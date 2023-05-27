وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لن تمس السلع الأساسية للمواطنين| تفاصيل

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية؛ أهم الأخبار المحلية، وكان أهمها أن وزير المالية محمد معيط، أكد أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة التي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وقال معيط إنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية الموارد الخاصة بالدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

وأضاف وزير المالية، في بيان صحفي أمس، الجمعة، أنه تمت زيادة الرسوم الخاصة بالمغادرة للمصريين 50 جنيها فقط.

وأشار إلى أن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية، مثل الكافيار والسيمون فيميه، وهذه التعديلات الخاصة بقانون ضريبة دخول المسرح والملاهي، والتي شملت بعض الأنشطة الخاصة بالتسلية، وأيضا الحفلات وحفلات الغناء وغيرها، وستكون الزيادة من 20 إلى 100 جنيه.