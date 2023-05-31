النينيو.. ظاهرة مناخية تهدد البن حول العالم وتؤثر على فنجان قهوتك الصباحي

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن ظاهرة مناخية تهدد القهوة حول العالم، مشيرة إلى أن ظاهرة النينيو التي من المتوقع أن تتطور في الأشهر المقبلة يمكن أن تعكر مزاج الكثيرين في العالم.

ظاهرة النينيو

وكشف التقرير، أن السبب يرجع لتغير مواعيد الأمطار وتغير درجات الحرارة، وهو ما يؤثر أيضا على المحاصيل والقهوة تحديدا.

وأوضحت العربية، إن كلا النوعين من حبوب البن الارابيكا والروبوستا سيتأثر، وبحسب تقرير لصحيفة " واشنطن بوست"، فإن التأثير سيبدو واضحا خاصة على مناطق العالم المسؤولة عن إنتاج كميات كبيرة من الإمدادات العالمية من البن مثل “البرازيل وفيتنام” التي تنتج أكثر من نصف إمدادات بن الروبوستا في العالم.

وأشار التقرير الى أن كل هذه التغيرات تؤثر على فنجان قهوتك الصباحية والمسائية، وقد ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى دفع أسعار أعلى.