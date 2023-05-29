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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرازيل: أحلم بعملة تجارة أخرى غير الدولار الأمريكي

رئيس البرازيل: أحلم
رئيس البرازيل: أحلم بعملة تجارة أخرى غير الدولار الأمريكي

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، إن قمة مجموعة بريكس ستبحث طلبات دول عدة للانضمام إلى التكتل.

وأضاف لولا دا سيلفا: "أحلم بعملة تجارة أخرى غير الدولار الأمريكي”.

وأوضح الرئيس البرازيلي، أنه ينظر بإيجابية إلى إمكانية انضمام فنزويلا إلى مجموعة بريكس.

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قال لولا دا سيلفا، ردا على سؤال من الصحفيين حول إمكانية انضمام فنزويلا إلى بريكس: "إذا سألت عن رأيي، فسأخبرك أنني أنظر إليه بشكل إيجابي".

ومع ذلك، أشار الرئيس البرازيلي، إلى أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تحظى بموافقة جميع البلدان.

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