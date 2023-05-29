تراجع كبير.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، متراجعا عن أعلي مستوي في ستة أشهر مقابل الين حيث رفعت صفقة سقف الديون الأمريكية الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية وقللت من جاذبية الملاذ الآمن للدولار الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإنه بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين خلال التجارة الآسيوية، تراجع الدولار الأمريكي وانخفض آخر مرة تقريبا بمقدار ثلث بالمائة عند 140.17 ين.

وكان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الوحدة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أكثر ليونة حول 104.23 ولكن ليس بعيدا عن قمم الأسبوع الماضي في شهرين.

وجاء التراجع في الدولار الملاذ الآمن، على الرغم من أن التجارة كانت ضعيفة بشكل عام مع أجزاء من أوروبا، بما في ذلك بريطانيا ، في عطلة مع الولايات المتحدة.

وقال تشارو تشانانا، وهو خبير استراتيجي في السوق في ساكسو ماركتس في سنغافورة: "من المحتمل أن يكون رد الفعل الأولي على المخاطرة مع تراجع سحابة التخلف عن السداد في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن التركيز سيتحول بسرعة إلى حقيقة أن الحصول على الصفقة ليس سوى خطوة في العملية والاتفاق من كل من مجلسي النواب والشيوخ بحلول يونيو 5 لا يزال سؤالا كبيرا."

وأنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد اتفاقية ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير. 1، 2025 ، وقال إن الصفقة مستعدة للانتقال إلى الكونجرس للتصويت.