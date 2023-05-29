عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، متراجعا عن أعلي مستوي في ستة أشهر مقابل الين حيث رفعت صفقة سقف الديون الأمريكية الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية وقللت من جاذبية الملاذ الآمن للدولار الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإنه بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين خلال التجارة الآسيوية، تراجع الدولار الأمريكي وانخفض آخر مرة تقريبا بمقدار ثلث بالمائة عند 140.17 ين.

وكان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الوحدة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أكثر ليونة حول 104.23 ولكن ليس بعيدا عن قمم الأسبوع الماضي في شهرين.

وجاء التراجع في الدولار الملاذ الآمن، على الرغم من أن التجارة كانت ضعيفة بشكل عام مع أجزاء من أوروبا، بما في ذلك بريطانيا ، في عطلة مع الولايات المتحدة.

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

تراجع بشكل كبير.. وزير الخارجية الروسي يوجه ضربة قاصمة للدولار

وقال تشارو تشانانا، وهو خبير استراتيجي في السوق في ساكسو ماركتس في سنغافورة: "من المحتمل أن يكون رد الفعل الأولي على المخاطرة مع تراجع سحابة التخلف عن السداد في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن التركيز سيتحول بسرعة إلى حقيقة أن الحصول على الصفقة ليس سوى خطوة في العملية والاتفاق من كل من مجلسي النواب والشيوخ بحلول يونيو 5 لا يزال سؤالا كبيرا."

وأنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد اتفاقية ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير. 1، 2025 ، وقال إن الصفقة مستعدة للانتقال إلى الكونجرس للتصويت.

الدولار الدولار الأمريكى الين الديون الامريكية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهم

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

إجراء عاجل من روسيا بعد هجمات أوكرانيا على المناطق الحدودية

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

مسكن الزوجية.. قرار بتمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

موضوعات متعلقة

"بطاقة معايدة".. تفاصيل مساعدة وزير دفاع أوكرانيا للجيش الروسي بقصف مخازن الصواريخ

حققت ثروة طائلة.. فيديو صادم لمتسولة يثير جدلا بـ السعودية

السعودية.. توجيه عاجل من أمير تبوك بسبب الأمطار الغزيرة

أول تعليق من عمدة إسطنبول على فوز أردوغان بالانتخابات التركية

%30 من الإنتاج العالمي.. الماس الروسي يهدد مليون وظيفة| تفاصيل

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف عن حالة الطقس خلال الصيف

أول تعليق من السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على تصريحاته بشأن قتل الروس

انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها بعد فوز أردوغان

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي: روسيا لن تدخل في مفاوضات حال لم تفز بالحرب

محمد صلاح: أرنولد لاعب محترف وتغيير مركزه يؤثر عليّ في الملعب

عالم أزهري: الحجامة ليست من الإسلام.. والموروث متجذر في المجتمع

تاريخ عريق ومستقبل مشرق.. ماذا ينتظر العلاقات المصرية المجرية؟

ضوابط التصرف في سيارات ذوي الإعاقة.. وهذه عقوبة المالك والسائق المخالف

مفاجأة سارة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول زجاجة مزيل عرق إلى جسد إيراني.. كيف تصرف الأطباء؟

هل سيلعب مباراة الوداد| التفاصيل الكاملة لأزمة إصابة حمدي فتحي

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

فيديو

مبقولش لبناتي لا.. تامر هجرس يكشف عن علاقته بأسرته وأصعب موقف في حياته

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ