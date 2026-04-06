اتهام سائق بخطف طفل| مفيدة شيحة: الداخلية جامدة جدا وجابت الراجل ده في نو تايم

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على واقعة اتهام سائق بخطف طفل في الإسكندرية، مشيرة إلى أن هذه الواقعة حققت انتشارا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن :"راجل وست قاعدين في ميكروباص بيصوروا طفل وكل الناس بتقول الواد ده مخطوف، والفكرة إن هذا الفيديو حقق انتشارا واسع النطاق ومشكورة وزارة الداخلية تفاعلت بشكل قوي وسريع".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"وزارة الداخلية المصرية جامدة جدا وجابت الراجل ده في نو تايم، وتحية وتقدير لراجل الأمن المصري الأشداء على جهودهم الكبيرة لحفظ الأمن والأمان في مصر".

