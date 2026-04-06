الاتحاد السنغالي يؤكد قانونية تتويجه بكأس الأمم الأفريقية 2025

أكد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال أن تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية لا يواجه أي تهديد قانوني، مشددًا على أن السنغال لا تزال بطلة أفريقيا بشكل رسمي.

وأوضح فال، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد السنغالي أصدر بيانًا سابقًا بهذا الشأن، وكان في انتظار حيثيات قرار لجنة الاستئناف، التي تم تسلمها يوم الجمعة.

وأضاف: “من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يمكن سحب اللقب من السنغال”.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الجدل المثار حول هذا الموضوع لا يعدو كونه “مجرد كلام”، مؤكدًا أن الحسم الحقيقي يكون داخل أرضية الملعب، وهو ما تحقق بالفعل بتتويج المنتخب.