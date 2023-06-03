نشرة المرأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميا.. أطعمة تجنبيها لضمان نجاح الرجيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



تناول البطيخ في الصيف يمكن أن يكون مفيدًا للصحة بعدة طرق، ومن أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها:

1. ترطيب الجسم: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم في الأيام الحارة.

2. تحسين الهضم: يحتوي البطيخ على الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي.



يمكنك إعداد الفراخ بالزيتون المغربي باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

- فراخ مقطعة إلى أجزاء

- 2 بصلة مفرومة

- 2 فص ثوم مفروم

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1/2 كوب زيتون مغربي

تختلف أنواع الرجيم المختلفة في القيود التي تفرضها على نوعية وكمية الطعام المستهلك، ويمكن اختيار نوع الرجيم الأفضل حسب الهدف المرجو منه والحالة الصحية للشخص. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض الأنواع الشائعة للرجيم والتي يمكن أن تكون فعالة في فقدان الوزن والحفاظ عليه:



تختلف الأطعمة التي يجب تجنبها عند اتباع الرجيم حسب نوع الرجيم والهدف المرجو منه. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها في أي رجيم منها:

الرجيم هو نظام غذائي يهدف إلى تقليل الوزن أو الحفاظ عليه، ويتضمن عادة تقليل السعرات الحرارية المستهلكة وزيادة النشاط البدني. هناك العديد من أنواع الرجيم المختلفة، وتختلف في القيود التي تفرضها على نوعية وكمية الطعام المستهلك.