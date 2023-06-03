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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتى ينجح الرجيم .. توقف عن تناول هذه الأطعمة فورا

أطعمة توقف عن تناولها
أطعمة توقف عن تناولها عند الرجيم

يحلم الكثير من الأشخاص بوزن مثالي ولكن البعض يقع فى بعض الأخطاء أثناء اتباع الرجيم وتناول الأطعمة المحظور تناولها وهى تتمثل فيما يلي. 

قال الدكتور أشرف إسماعيل استشاري جراحات العمود الفقري فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، تختلف الأطعمة التي يجب تجنبها عند اتباع الرجيم حسب نوع الرجيم والهدف المرجو منه. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها في أي رجيم منها:

1- الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة الدهنية والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

2- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمنتجات الألبانية الدهنية والزبدة والسمن.

3- الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة مثل الحلويات والشوكولاتة والحبوب المصنعة.

4- الأطعمة المالحة والمصنوعة من القمح الأبيض مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والمعجنات.

5- الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

وعموماً، يمكن تجنب هذه الأطعمة وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف مثل الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة. كما يجب الحرص على تناول كميات مناسبة من الطعام، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة الصحية حتى لا يحدث زيادة في الوزن.

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