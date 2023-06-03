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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نفسي أخس.. اختاري الأنسب من أفضل أنواع الرجيم

رجيم
رجيم

تختلف أنواع الرجيم المختلفة في القيود التي تفرضها على نوعية وكمية الطعام المستهلك، ويمكن اختيار نوع الرجيم الأفضل حسب الهدف المرجو منه والحالة الصحية للشخص. ومع ذلك. 

ذكر الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، بعض الأنواع الشائعة للرجيم والتي يمكن أن تكون فعالة في فقدان الوزن والحفاظ عليه:

1- الرجيم النباتي: يستند إلى تناول الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور، ويستبدل اللحوم والدواجن بالبروتينات النباتية.

2- الرجيم البحري: يشمل تناول الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه والحبوب، مع تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.

3- الرجيم الكيتوني: يعتمد على تقليل كمية الكربوهيدرات المستهلكة وزيادة الدهون والبروتينات، مما يجعل الجسم يدخل حالة تُعرف باسم "التخمر الكيتوني" ويتحول فيها إلى استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

4- رجيم البواسير: يركز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، مع تجنب الأطعمة الحارة والمالحة والدسمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالبواسير.

يجب الانتباه إلى أن الرجيمات المفرطة قد تسبب مشاكل صحية، وبعضها قد يؤدي إلى فقدان العضلات بدلاً من الدهون، وتعرض الجسم لنقص في العناصر الغذائية الأساسية. لذلك، يجب الحرص على الحصول على الإرشادات الصحية من قبل خبير تغذية مؤهل، وعدم الاعتماد على الرجيمات المفرطة أو المتطرفة. بدلاً من ذلك، يمكن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على النوم الكافي والتقليل من التوتر لتحقيق الصحة الجيدة والوزن المثالي.

اتباع نظام غذائي الأطعمة المصنعة البواسير الخضروات والفواكه المأكولات البحرية المأكولات البحري اللحوم والدواجن اللحوم الحمراء الكربوهيدرات تناول الفواكه والخضروات تناول الفواكه فقدان الوزن نقص في العناصر الغذائية ​​​​​​​health أنواع الرجيم

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