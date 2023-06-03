فى موسمه.. تناول البطيخ يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية لمحاربة السمنة، ا موتناول البطيخ في الصيف يمكن أن يكون مفيدًا للصحة بعدة طرق، ومن أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها:

1. ترطيب الجسم: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم في الأيام الحارة.

2. تحسين الهضم: يحتوي البطيخ على الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي.

3. تعزيز صحة القلب: يحتوي البطيخ على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم، مما يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب.

4. تحسين صحة الجلد: يحتوي البطيخ على فيتامين C والليكوبين، وهما مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة الجلد وتقليل تأثيرات الشمس عليه.

5. تقليل الوزن: يحتوي البطيخ على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يحاولون خفض وزنهم.

6. تحسين الرؤية: يحتوي البطيخ على الفيتامينات A و C واللوتين، وهي مواد غذائية تساعد في تحسين الرؤية والحفاظ على صحة العيون.

يجب العلم أن تناول البطيخ يجب أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولا ينبغي الاعتماد عليه فقط في الحصول على القيمة الغذائية المطلوبة، وكذلك يجب الحرص على اختيار البطيخ الناضج والذي لا يظهر عليه علامات التلف.