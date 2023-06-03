عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى موسمه.. تناول البطيخ يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

البطيخ
البطيخ

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية لمحاربة السمنة، ا موتناول البطيخ في الصيف يمكن أن يكون مفيدًا للصحة بعدة طرق، ومن أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها:

1. ترطيب الجسم: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم في الأيام الحارة.

2. تحسين الهضم: يحتوي البطيخ على الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي.

3. تعزيز صحة القلب: يحتوي البطيخ على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم، مما يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب.

4. تحسين صحة الجلد: يحتوي البطيخ على فيتامين C والليكوبين، وهما مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة الجلد وتقليل تأثيرات الشمس عليه.

5. تقليل الوزن: يحتوي البطيخ على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يحاولون خفض وزنهم.

6. تحسين الرؤية: يحتوي البطيخ على الفيتامينات A و C واللوتين، وهي مواد غذائية تساعد في تحسين الرؤية والحفاظ على صحة العيون.

يجب العلم أن تناول البطيخ يجب أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولا ينبغي الاعتماد عليه فقط في الحصول على القيمة الغذائية المطلوبة، وكذلك يجب الحرص على اختيار البطيخ الناضج والذي لا يظهر عليه علامات التلف.

أخصائي التغذية ادا الألياف الغذائية الجهاز الهضمي الجمعية المصرية الدكتور أحمد صبري تحسين صحة القلب تحسين الهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميا

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره بالأسواق مبكرا.. 5 علامات تدل على نضج فاكهة البطيخ

3 مشروبات تقاوم تعب الصيام يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور

يتجاهلها الملايين.. نوع من الفواكه يزيد الرغبة في العلاقة الحميمة

حيلة قديمة للحصول على النوم دون أرق .. لن تتوقعها

ترشيحاتنا

اليوم .. تدشين مبادرة مودة للمقبلين على الزوج بالعريش

حرائق فى غابات شرق كندا .. والسلطات تعلن الطوارئ | فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

تعرف على مواعيد حفلي عمر خيرت بدار الاوبرا المصرية

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

شهادات عن 30 يونيو| سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة.. والببلاوي أبلغنا بفشل المحاولات السلمية لفض رابعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ