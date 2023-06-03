أثار إعجاب الحضور.. ما تكلفة تاج الأميرة رجوة وماذا كتبت عليه؟

أعلن مراقبو الحدث الملكي، تفاصيل تاج الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والذي أصبح حديث الساعة بسبب العبارة المطبوعة عليه باللغة العربية.. فما هي هذه العبارة؟

وأعرب المراقبون عن إعجابهم باللقب العربي الذي اختارته الأميرة رجوة لتعبر عن فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

وقد اختارت الأميرة دار يان سيكارد لتصميم تاجها الملكي، وكذا تصميم العبارة المكتوبة باللغة العربية على التاج، والتي أثارت إعجاب الحضور.

ماذا كتبت الأميرة رجوة على تاجها؟

ومُنحت زوجة الأمير الحسين لقب "أميرة" من خلال مرسوم ملكي أردني صادر الخميس الماضي، بمناسبة عقد قرانها على ولي العهد الأردني.

وكتبت الأميرة رجوة على تاجها عبارة "رجوة من الله"، والتي ألقيت عليها من قبل الملكة رانيا خلال حفل الحناء الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام، فإن الأميرة رجوة حرصت على اختيار دار مجوهرات عالمية مشهورة لتصميم تاجها الملكي، وقد اختارت دار يان سيكارد الفرنسية لهذه المهمة.

وتعد يان سيكارد إحدى الدور الرائدة في تصميم المجوهرات الملكية، حيث قامت في الماضي بتصميم مجوهرات لعدد من العائلات المالكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا.

ما تكلفة تاج الأميرة رجوة؟

ولم تكشف الأميرة رجوة عن تكلفة تاجها الملكي، ولكن من المتوقع أن يكون تصميمه مصنوعًا من الذهب الخالص ومرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة الأخرى، وقد يكون قيمته مرتفعة جدًا.

ويتميز تاج الأميرة رجوة بالبساطة والأناقة، وهو مزين بعبارة "رجوة من الله" التي ألقيت على الأميرة خلال حفل الحناء قبل زفافها، وهي عبارة عربية معبرة عن فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

من هي الأميرة رجوة؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.