عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثار إعجاب الحضور.. ما تكلفة تاج الأميرة رجوة وماذا كتبت عليه؟

تاج الأميرة رجوة
تاج الأميرة رجوة

أعلن مراقبو الحدث الملكي، تفاصيل تاج الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والذي أصبح حديث الساعة بسبب العبارة المطبوعة عليه باللغة العربية.. فما هي هذه العبارة؟

وأعرب المراقبون عن إعجابهم باللقب العربي الذي اختارته الأميرة رجوة لتعبر عن فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

وقد اختارت الأميرة دار يان سيكارد لتصميم تاجها الملكي، وكذا تصميم العبارة المكتوبة باللغة العربية على التاج، والتي أثارت إعجاب الحضور.

ماذا كتبت الأميرة رجوة على تاجها؟

ومُنحت زوجة الأمير الحسين لقب "أميرة" من خلال مرسوم ملكي أردني صادر الخميس الماضي، بمناسبة عقد قرانها على ولي العهد الأردني.

وكتبت الأميرة رجوة على تاجها عبارة "رجوة من الله"، والتي ألقيت عليها من قبل الملكة رانيا خلال حفل الحناء الأسبوع الماضي.  

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام، فإن الأميرة رجوة حرصت على اختيار دار مجوهرات عالمية مشهورة لتصميم تاجها الملكي، وقد اختارت دار يان سيكارد الفرنسية لهذه المهمة.

وتعد يان سيكارد إحدى الدور الرائدة في تصميم المجوهرات الملكية، حيث قامت في الماضي بتصميم مجوهرات لعدد من العائلات المالكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا.

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين زفاف رجوة آل سيف

شاهد.. فستان الأميرة رجوة من تصميم إيلي صعب والتاج يحمل رسالة

لقطات جديدة.. 30 صورة من حفل زفاف الأمير الحسين و"رجوة"

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

ما تكلفة تاج الأميرة رجوة؟

ولم تكشف الأميرة رجوة عن تكلفة تاجها الملكي، ولكن من المتوقع أن يكون تصميمه مصنوعًا من الذهب الخالص ومرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة الأخرى، وقد يكون قيمته مرتفعة جدًا.

ويتميز تاج الأميرة رجوة بالبساطة والأناقة، وهو مزين بعبارة "رجوة من الله" التي ألقيت على الأميرة خلال حفل الحناء قبل زفافها، وهي عبارة عربية معبرة عن فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

من هي الأميرة رجوة؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

الأميرة رجوة الأمير الحسين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تاج الاميرة رجوة عبارة تاج الأميرة رجوة ولي العهد الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام.. اعرفها بسهولة واختصار

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

اشتهر بالإنشاد الديني .. قصور الثقافة تنعي الفنان ياسر فتحي

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد 24 جلسة حضرها ألفا مشارك خلال أسبوعين

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ