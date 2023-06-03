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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

صدى البلد

أثار فيديو على تطبيق تويتر يحمل  قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة  اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تساءل الكثيرين:  كيف تعرف الأمير الحسين الأردني على السعودية رجوة؟.

أثار مقطع الفيديو متداول لجلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن أحد منتديات التواصل  حول الواقع والتطلعات، وقد رد ولي العهد الأردني على سؤال لأحد المشاركين خلال الجلسة : كيف تعرف على رجوة  عن طريق إحدى زميلاته من المدرسة و لم يتحدث معها وقتها وقد مرت الأيام، وبعد مدة شيء ما ذكّره بها فقرر السؤال عنها وصار النصيب و تمت الخطبة. واستطرد أنه ليس كل يوم الواحد يتعرف على شخص مثل رجوة.

الأمير الحسين مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق تويتر السعودية رجوة

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