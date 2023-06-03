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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية : تجار أجهزة كهربائية لم يرفعوا الأسعار مراعاة للمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة آمل سلامة عضو مجلس النواب، أن العالم بالكامل يعانى أزمات اقتصادية طاحنة، بعد ظهور فيروس كورونا، وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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روحوا المعارض الكبيرة | شعبة الأجهزة الكهربائية توجه نصائح للمواطنين قبل الشراء

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غرامة مليون جنيه | برلمانية توجه تحذيرا لتجار الأجهزة الكهربائية ..فيديو

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك بعض التجار وليس الكل استغلوا الأزمات العالمية، وقاموا برفع أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأشارت إلى أن بعض التجار، قاموا بتطبيق ظاهرة الأوفر برايس، فهذه الظاهر الغريبة انتقلت من السيارات لـ الأجهزة الكهربائية، وهذا أمر خطير.

ولفتت إلى أن الأجهزة الكهربائية سلع استهلاكية ضرورية وليست مكملة، فأي بيت بسيط يحتاج لـ الأجهزة الكهربائية، فالتاجر الجشع يستغل الظروف.

وأوضحت أن هناك بعض التجار الشرفاء، لم يرفعوا الأسعار، وظلوا بالأسعار العادية، لتخفيف على المواطنين، في ظل الظروف الصعبة.

 

مجلس النواب فيروس كورونا كورونا روسيا روسيا و أوكرانيا الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية

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