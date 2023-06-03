روحوا المعارض الكبيرة | شعبة الأجهزة الكهربائية توجه نصائح للمواطنين قبل الشراء

أكد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك بعض التجار وليس الكل يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم، وهذا أمر مخالف لـ القانون، ولكن النسبة الأكبر من التجار ملتزمون.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع لا ينكر أن هناك ارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية، ولكن الزيادة كانت بنسبة 20%، وليست 100%.

ولفت إلى أن "ظاهرة الأوفر برايس" " دفع أموال أكثر من المكتوبة في الفاتورة"، ليست منتشرة في بيع الأجهزة الكهربائية، ولذلك علي المواطنين عدم الشراء من أي تاجر يقوم بوضع أموال أعلي من المكتوبة في الفاتورة لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضح أن كل مواطن يريد شراء أجهزة كهربائية، من الممكن أن يتصل بالغرفة، ويعرف سعرها الحقيقي ثم بعد ذلك يذهب لـ المعارض الكبيرة ويشتريها، حتى لا يقع فريسة لـ التجار الجشع.

وأشار إلى أن هناك تجار يقومون بالتقسيط ويحصل على فائدة بنسبة 100%، :" يعنى لو عايز حاجة قسط بـ 1000 هتدفع 2000" وهذا غير مقبول.