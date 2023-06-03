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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة مليون جنيه| برلمانية توجه تحذيرا لتجار الأجهزة الكهربائية ..فيديو

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

حذرت النائبة آمل سلامة عضو مجلس النواب، بعض التجار التي ترفع أسعار الأجهزة الكهربائية من تلقاء نفسها، موضحة أن هناك بعض تجار الأجهزة الكهربائية يطبقون ظاهرة الأوفر برايس، التي كانت تطبق على السيارات.

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وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول و جديد" المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أجهزة كهربائية تضاعف سعرها، في أيام قليلة، بسبب جشع التجار.

الأجهزة الكهربائية

وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق، للقضاء على أي تاجر جشع، موضحة: "لازم نقف بجوار بعض كمصريين.. مش نستغل الظروف و نرفع الأسعار".

وأشارت إلى أن أي تاجر يقوم بـ استغلال الظروف، ويبيع بأسعار غير عادلة سيتعرض لـ العقاب بالقانون، معلقة :" اللي بيخزن السلع، واللي بيرفع السعر من نفسه سيتعرض للحبس من عام لـ 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

ولفتت إلى أن السوق يعانى نقص في بعض الأجهزة الكهربائية، وهناك بعض التجار تبيع الأجهزة الكهربائية بدون فاتورة، وتضع السعر من تلقاء نفسها، وكل ذلك يؤثر على حياة المواطنين.

وتابعت: "أسعار الأجهزة الكهربائية كل يوم بسعر بسبب جشع التجار، فالمواطن بالصباح يجد السلع بسعر وفى المساء بسعر مختلف وهذا مخالف للقانون".

وأوضحت أن أسعار السلع يجب أن تكون واحدة في جميع المعارض، كل صاحب معرض عليه أن يلتزم بالأسعار المحددة ويعطى المواطن فاتورة.

 

مجلس النواب اسعار السلع السلع الكهربائية اسعار السلع الكهربائية الأجهزة الكهربائية ظاهرة الأوفر برايس السيارات

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