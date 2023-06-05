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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تبرز جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال عام

صدى البلد

أبرزت وزارة الأوقاف في تقرير لها عبر صفحتها الرسمية جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من 31 يونيو الماضي وحتى الآن خاصة في مجال النشر والترجمة وعقد المؤتمرات ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.  


أبرز الإنجازات


1. إطلاق "إجازة الأربعين النووية حفظًا وفهمًا" على يد أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، في ثماني جلسات في شهرين بواقع جلسة أسبوعيًّا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
2. تم عقد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)"، في القاهرة في الفترة من 24 - 25 سبتمبر 2022م، وإطلاق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد.


3. تمت المشاركة في معرض القاهرة الدولي رقم (54) للكتاب ، وإقامة 9 معارض منها : معرض كلية اللغة العربية، ومعرض كلية الدراسات الإسلامية، ومعرض المكتبة المركزية لجامعة الأزهر، ومعرض جامعة المنصورة، ومعرض أكاديمية ناصر، ومعرض المجلس الاعلى للشئون الإسلامية على هامش الملتقى الفكري بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (1710690) جنيهًا.


4. تم عقد مسابقة القرآن الكريم الثالثة في الفترة من 1 إلى 21 أغسطس 2022م وأسفرت عن فوز ( 7 ) طلاب بمبالغ مالية ، و13 طالبًا بمكتبات علمية ، وتم ترشيح 11 فائزًا منهم للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.


5. تم عقد المسابقة الأولى للمواهب للطلاب الوافدين يناير 2023م وحصل عدد (4) طلاب وافدين على مكافآت مالية، وحصل (11) طالبًا على مكتبات علمية قيمة.


6.  إهداء عدد (14) مكتبة متكاملة إلى دول: (الكونغو الديمقراطية - فنزويلا - ألمانيا - إندونيسيا - تنزانيا - موريتانيا - البرازيل - أورجواي - الإمارات - تشاد - كولومبيا - صربيا) بإجمالي (13578) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة إلى إهداء (760) كتابًا من موسوعة الثقافة الإسلامية إلى (13) دولة هي: (السعودية - إندونيسيا - البحرين - عمان - الجزائر - باكستان - تنزانيا - الأردن - الكويت - المغرب - موريتانيا - ماليزيا - قطر)، ليصل إجمالي عدد الكتب إلى (14338) كتابًا علميًّا. 


7. إهداء عدد (9829) كتابًا للجامعات والكليات داخل جمهورية مصر العربية. 
8. (350) منحة دراسية بإجمالي (5,174,400) جنيه، للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.
9. تم تنفيذ (18) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والطلاب الوافدين والإداريين.
10. عقد (8) مجالس للفقه ، و(12) مجلسًا للحديث ، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.


11.  إطلاق ثلاث صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على النحو التالي:  
صفحة إعلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092196820709&mibextid=ZbWKwL
صفحة أصدقاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "أبناؤنا الوافدون" :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092715606687&mibextid=ZbWKwL
صفحة المراكز الإسلامية بالخارج : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092617157907&mibextid=ZbWKwL
تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفدي وزارة الأوقاف بالخارج وأصدقاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم الدعوية والقرآنية.

الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الأربعين النووية وزارة الأوقاف

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