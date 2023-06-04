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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة الأوقاف تعلن إنجازاتها في البر وخدمة المجتمع خلال عام.. 416 مليون جنيه إعانات.. وصرف 20 مليونا إسهامًا بمساعدات الدولة المصرية للأشقاء بالسودان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تعلن إنجازاتها في البر وخدمة المجتمع خلال عام:

- صرف (104,504,586) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا

- صرف 40 مليون جنيه لصالح مبادرة دكان الفرحة

- صرف 22,402,373 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا

 

حققت وزارة الأوقاف الكثير من الإنجازات في مجال البر وخدمة المجتمع خلال العام المالي 2022 / 2023م، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وجاءت على النحو التالي:


1. صرف (104,504,586) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، منها:
• صرف 40 مليون جنيه لصالح مبادرة دكان الفرحة.
• صرف 22,402,373 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.
• صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي. 
• صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

2. صرف (18,713,909) جنيهات من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3.  (181,428,355) حصيلة صكوك الأوقاف، وتم ترجمتها إلى (1257) طنًّا من لحوم الأوقاف؛ تم توزيعها على (1257) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

4. توزيع مليون ونصف المليون شنطة مواد غذائية ، على مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، بتكلفة بلغت (112,500,000) جنيه بالمناصفة بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.


وكان قد  أمّ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، المصلين في أول صلاة للظهر بمسجد الظاهر بيبرس بعد رحلته من الإهمال والتطوير قرابة نحو 225 عاما، حولته من مسجد تقام فيه الشعائر الدينية إلى أشياء أخرى نهاية بتحويله إلى مخبز.

أول صلاة ظهر بمسجد الظاهر بيبرس
شهد مسجد الظاهر بيبرس، اليوم الأحد، إقامة أول صلاة ظهر بعد غياب 225 عاماً، عانى خلالها من تدهور بنيته التحتية عبر العصور المختلفة، لتستأنف رحلة ترميمه في عام 2018.

وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال البر

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