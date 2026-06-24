مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

يبدو أن صرخات purists وعشاق القوة الميكانيكية الخالصة قد وصلت أخيرا إلى مكاتب إدارة مرسيدس-آيه إم جي في أفالترباخ.

فبعد الموجة العارمة من الانتقادات التي طالت محرك الأسطوانات الأربع الهجين في طراز C63، التقطت عدسات المصورين التجسسيين نسخا اختبارية من الكوبيه الرياضية الفاخرة “مرسيدس AMG CLE 63” وغطاؤها الأمامي مفتوح ماديا، لتكشف بوضوح عن عودة تاريخية ومثيرة لمحركات الأسطوانات الثمانية.

عودة النغمة الكلاسيكية بمحرك M177 Evo ذي الشواحن التوربينية المزدوجة

توضح الصور المسربة والتقارير الفنية الموثوقة لعام 2026 أن CLE 63 ستتخلى تماما عن الفلسفة الهجينة المعقدة ذات الوزن الزائد، لتعتمد بدلا من ذلك على المحرك الأحدث “AMG M177 Evo” المكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 4.0 لترات مدعوما بشاحني توربو.

وتكفل هذه المنظومة الميكانيكية للسيارة توليد قوة مرعبة تبلغ 603 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 627 رطل/قدم (نحو 850 نيوتن/متر)، مع الاستعانة بنظام هجين خفيف بقوة 48 فولت (Mild-hybrid) للحفاظ على خفة وزن الشاسيه وتحسين الاستجابة برمجيا دون الحاجة لقابس شحن خارجي.

تفاصيل تصميمية تفرقها عن شقيقتها الصغرى CLE 53

في الوقت الحالي، تتربع النسخة "CLE 53" على عرش صالات العرض بأسعار تبدأ من 76,300 دولار، محتضنة محركا توربينيا من 6 أسطوانات بقوة 443 حصانا.

ومع ذلك، ستتميز النسخة الأعلى 63 ماديا واستثماريا بالعديد من الحزم الهجومية ومنها شبك الباناميريكانا ذو الشرائح العمودية الممتدة، وفتحات تهوية أضخم لتبريد المحرك والمكابح الكربون السيراميك.

أما العلامة الفارقة لوجستيا في الخلف فستكون مخارج العادم الرباعية ذات الشكل المستطيل والمضلع (Trapezoidal tips)، بدلا من الفوهات الدائرية التقليدية الموجودة في طراز 53.

مرسيدس CLE 53

تحديثات الكابينة وموعد الطرح الرسمي المستهدف

ستحصل الكوبيه الرياضية لعام 2026 على لمسات جمالية محدثة تشمل إضاءة أمامية وخلفية مستوحاة من شعار النجمة الثلاثية لمرسيدس.

وداخل المقصورة الرقمية، تشير الأنباء إلى أن الشركة ستجري تعديلا برمجيا وهندسيا هاما عبر استبدال الأزرار اللمسية الحساسة (Haptic buttons) على عجلة القيادة بأقراص تحكم مادية فعلية لتسهيل التفاعل أثناء القيادة السريعة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي الكامل عن السيارة في النصف الثاني من عام 2026 لتصل إلى الأسواق كموديل يحمل ترخيص عام 2027، لتدخل في منافسة شرسة ومباشرة لتفكيك مبيعات البافارية بي إم دبليو M4 Competition.