نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 560 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة بنطاق عدد من المحافظات، تقدر قيمتها المالية بحوالى 87 مليون جنيه، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) ومديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن فى جنايات "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "الجيزة"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – 14 قطعة سلاح نارى متنوعة) .





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (87) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.











