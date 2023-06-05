منسقة حياة كريمة بالغربية: 4 مليارات جنيه تكاليف المشروعات بمركز زفتي.. فيديو

قالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، إن عدد المشروعات الخاصة بالمؤسسة داخل مركز زفتي وقراها بلغ 874 مشروعا، وجار العمل في 189 مشروعا بنسبة تنفيذ 90%، بالإضافة إلي الإنتهاء من 630 مشروعا بنسبة 100%.

وأضافت "زينب سامي" خلال حوارها التليفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن التكلفة المالية لهذه المشروعات بلغت 4 مليارات جنيه حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم العمل علي جميع المحاور التنموية داخل مركز زفتي، ومن تلك المشروعات الصرف الصحي.

وتابعت أن عدد المشروعات الخاصة بمياه الشرب بلغ 129 مشروعا بنسبة تنفيذ 99% تقريباً، موضحة أن هناك طفرة كبيرة بمشروعات الكهرباء داخل القرى.