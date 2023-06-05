ولي عهد الكويت يشيد بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع تركيا

أشاد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت بالجمهورية التركية، مؤكدا التطلع الدائم والحرص المشترك على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحة البلدين.

وهنأ ولي عهد الكويت الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية خلال اتصال هاتفي مساء اليوم /الإثنين/ نقل خلاله تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الصباح المقرونة بخالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية لفترة رئاسية جديدة.

وتمنى ولي عهد الكويت كل التوفيق والسداد و أن يديم على الرئيس التركي موفور الصحة والعافية وأن يحقق للجمهورية التركية وشعبها كل ما تتطلع إليه من نمو وازدهار ورخاء.