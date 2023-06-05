عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد الكويت يشيد بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع تركيا

صدى البلد

 أشاد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت بالجمهورية التركية، مؤكدا التطلع الدائم والحرص المشترك على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحة البلدين.

وهنأ ولي عهد الكويت الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية خلال اتصال هاتفي مساء اليوم /الإثنين/ نقل خلاله تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الصباح المقرونة بخالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية لفترة رئاسية جديدة.

وتمنى ولي عهد الكويت كل التوفيق والسداد و أن يديم على الرئيس التركي موفور الصحة والعافية وأن يحقق للجمهورية التركية وشعبها كل ما تتطلع إليه من نمو وازدهار ورخاء.

ولي عهد الكويت الكويت رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الرئيس التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بالدوري

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أول رد فعل من الشناوي بعد فوز الأهلي على الوداد

ترشيحاتنا

كجزء من حملته.. مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لتحقيق السلام مع روسيا والصين

صدمة مدوية | تعرف على مديونية نادي الزمالك .. تفاصيل مثيرة

لافروف: الغرب يريد تقطيع أوصال روسيا وفتح جبهات جديدة ضدها

سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

بدء زيارة المسئولين.. الولايات المتحدة تعلن توسع قنوات الاتصال مع الصين

الصبر نفد.. غضب واسع في الغرب بسبب هجوم أوكرانيا المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

ملابس عرضتها للانتقادات.. نهى عابدين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

مكشوف الظهر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ