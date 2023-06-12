بفائدة مرتفعة ومزايا تأمينية.. 4 شهادات ادخار جديدة تغزو السوق المصري

أعلنت 4 بنوك المصرية عن طرح شهادات ادخار وحسابات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة، وذلك كخطوة إيجابية لجذب العملاء وتشجيعهم على الاستثمار في المصارف المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع متوسط الفائدة بشكل عام في السوق المصري، وكذلك اشتداد المنافسة على مدخرات الأفراد.. فما تفاصيل شهادات الادخار الجديدة؟

شهادة ادخار البنك الأهلي المتحد

تعرض البنك الأهلي المتحد- مصر، شهادة ادخار جديدة تحت اسم premium لمدة 3 سنوات بفائدة 20%، ما يجعلها أحد أهم الشهادات في السوق المحلية.

كما يتيح البنك للعملاء كسر الشهادات بعد 6 أشهر والحصول على قرض بنسبة 95% من قيمة الشهادة.

شهادة ادخار ميد بنك

أما الشهادة الثلاثية المتغيرة التي طرحها ميد بنك، فتستهدف جذب أكبر عدد من الأفراد بعائد متغير يصل إلى 18.5% ربع سنوياً، ويمكن شراء الشهادة بأقل قيمة ممكنة تصل إلى 1000 جنيه مصري.

شهادة ادخار بنك التعمير والإسكان

كذلك قام بنك التعمير والإسكان بطرح الشهادات الثلاثية الجديدة ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة ثلاثة سنوات بعائد 20% سنوي، و18.5% شهري، ويمكن شراء الشهادة بأقل قيمة ممكنة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

شهادة ادخار بنك القاهرة

وأخيراً، أعلن بنك القاهرة عن طرح حساب توفير جديد تحت اسم “ميجا توفير” بعائد يصل إلى 15%، كما يوفر الحساب مزايا التأمين المجاني على الحياة.

وطبقًا للبنك، يبدأ التأمين المجاني على الحياة من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه، وذلك بحد أدني للرصيد 50000 جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200000 جنيه.

ويجب على المستثمرين الاهتمام بشروط وأحكام كل بنك وقبل الاستثمار في أي شهادة ادخار أو حساب جديد، ينبغي الاطلاع على التفاصيل الكاملة للشهادة أو الحساب ومدة الاستثمار والشروط المطلوبة للحصول على الفائدة.

ما سعر الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الموافق 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.