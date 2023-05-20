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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تثبيت أسعار الفائدة .. حقيقة وقف شهادات بنكيّ مصر والأهلي

البنك الاهلي
البنك الاهلي

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء حول وقف شهادات الاستثمار التي تحمل عائدًا 19% و 22% في بنكي مصر والأهلي، بعد تثبيت أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

حقيقة وقف شهادات بنكيّ مصر والأهلي

بالبحث عن حقيقة الأنباء الخاصة بوقف شهادات بنكي مصر والأهلي، تبين أنها مفبركة وغير صحيحة، حيث لم يصدر البنكان أي قرار بشأن وقف الشهادات مرتفعة الفائدة، كما لم يصرح أي مسئول مصرفي بذلك.

وخلال تصريحات سابقة له، أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلي، مشيرًا إلى أن فترة توافر الشهادات الجديدة مفتوحة.

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شهادات البنك الأهلي

 

ويقدم البنك الأهلي شهادات ادخار ثابتة 3 سنوات بسعر سنوي 19%، حيث يتم صرف العائد على شكل أقساط شهرية.

إضافة إلى ذلك، يوفر البنك الأهلي أيضًا شهادات إدخار متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر يبلغ 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويتم صرف العائد على شكل أقساط شهرية.

شهادات بنك مصر

على صعيد آخر، يوفر بنك مصر شهادة ابن مصر لمدة ثلاث سنوات بعائد متناقص يبدأ من 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، ويتم صرف العائد بشكل شهري.

إضافة إلى ذلك، قام البنك برفع معدل العائد على شهادة القمة التي تصدر لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت 19% سنويًا طوال فترة الشهادة، ويتم صرف العائد بشكل شهري.

مميزات شهادات بنكي مصر والأهلي

تتوفر شهادات بنكي مصر والأهلي للأفراد الطبيعيين والقصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويتم احتساب فترة الاستثمار اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، ويمكن الاقتراض مع ضمان الشهادة واستخدامها كضمان لإصدار بطاقات ائتمانية.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط المحددة.

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